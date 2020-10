Ja! Binnenkort nog meer ‘WIDM’ op tv: tóch een nieuw seizoen in januari 2021

De strijd om de twintigste mol is nog niet eens gestreden of we kunnen alweer uitkijken naar het gloednieuwe seizoen van Wie is de mol?. Presentator Rik van de Westelaken heeft namelijk maandag op Instagram een video gepost waarin hij WIDM 2021 aankondigt.

De eerste aflevering van Wie is de mol? seizoen 21 zal op 2 januari 2021 worden uitgezonden.

Wie is de mol? 2021

Eerst was het nog onzeker of de opnames van het nieuwe seizoen van WIDM wel door konden gaan vanwege het coronavirus. Dat lijkt dus te zijn gelukt, zodat we ook kunnen genieten van Wie is de mol? 2021.

Het is nog wel onduidelijk in welk land de kandidaten naar de mol hebben gezocht. Het zou dus zomaar kunnen dat de nieuwe kandidaten gewoon in Nederland naar een dwarsligger hebben gespeurd.

Op deze datum komt WIDM op tv in 2021

In de video is te zien dat het programma op 2 januari zal worden uitgezonden. Ook spreekt Rik de kandidaten toe. “De komende periode zullen jullie fysiek en mentaal uitgedaagd worden. Jullie zullen elkaar hard nodig hebben, maar jullie zijn ook elkaars tegenstander”, aldus de presentator.

Jubileumseizoen WIDM

Momenteel wordt het jubileumseizoen van WIDM nog uitgezonden op tv. Oud deelnemers krijgen voor de 2e keer de kans om de mol in hun midden op te sporen. Dit waren: Nadja Hüpscher, Tygo Gernandt, Tina de Bruin, Ron Boszhard, Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens, Horace Cohen en Jeroen Kijk in de Vegte.

Het 20e seizoen is al in november 2019 opgenomen, waardoor er nog geen hinder was van het coronavirus. Het jubileumseizoen speelt zich af in Italië.

