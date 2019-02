Preview 'Wie is de mol?' hint op 'spannendste executie ooit'

Aanstaande zaterdag is alweer de zevende aflevering van Wie is de mol? te zien op televisie. Er zijn nog maar zes spelers over in het spel en de afleveringen worden dan ook steeds spannender.

Vandaag werden de fans van het programma al een beetje warm gemaakt met een preview van de komende aflevering. En die aflevering belooft een spannende aflevering te worden. Op de eerste beelden zie je al een aantal indrukwekkende spellen en hoor je kandidaat Jamie zeggen: “Dit is de allerspannendste executie ooit”. Wij zijn heel, heel benieuwd:

“De allerspannendste executie van Wie is de Mol? ooit…”- #widm, zaterdag om 20.30 uur bij @AVROTROS op @NPO1. pic.twitter.com/1BTQ7FKynF — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) 13 februari 2019

Beeld: AVROTROS.