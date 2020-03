Kijkers 'Wie is de Mol?' onthutst door uitkomst finaleplaatsen

Na wekenlang kijken naar spannende afleveringen vol sabotage, hints en complotten, zouden kijkers van Wie is de Mol? zaterdagavond te weten komen welke 3 kandidaten naar de finale zouden gaan. Maar er blijken dit seizoen meerdere finaleplaatsen dan normaal te zijn, wat niet bij iedereen in goede aard valt.

Dat valt op te maken uit een stortvloed van berichten op Twitter.

Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? zou groots, meeslepend en indrukwekkender dan ooit tevoren worden. Daar waren kijkers al op voorbereid. Maar dat er dit jaar niet 3 maar 4 kandidaten naar de finale zouden gaan, dát had de kijker thuis niet helemaal zien aankomen.

Zaterdagmiddag werd er op het Instagram-account van het spannende programma al gehint op een eindstrijd met meerdere finaleplaatsen. De kijker had nog hoop dat het een dwaalspoor was, maar niets bleek minder waar te zijn. Want na het maken van de test, kwam presentator Rik Westelaken met bijzonder nieuws.

Meer finaleplaatsen

Want in plaats van dat er nog iemand afviel, kregen de deelnemers (en de Mol) helemaal geen uitslag van hun test. Zowel Miljuschka, Buddy, Nathan én Rob zijn daarmee door naar de finale. In de slotaflevering van aankomende zaterdag zal er nog wel één kandidaat afvallen.

Reacties

Verandering is altijd gevaarlijk, al helemaal als het een rotsvast format als Wie is de Mol? betreft. Dat bleek al snel op Twitter, waar veel trouwe kijkers en fans van het programma hun onvrede uitten. “Weer geen executie. Wat saai!”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Jammer voor het spel dit.”

Pardon? Vier lui in de finale? Waar slaat dat nog op! #widm — Anja (@Heylaiverd) March 7, 2020

Wat is er gebeurd met de #widm finale waarin je gewoon drie finalisten had?? — Jobke Visser (@VisserJobke) March 7, 2020

Wanneer er niemand naar huis gaat en ze niet laten zien wie de mol is… #widm #moltalk pic.twitter.com/K199eV4t85 — BaconGames (@BaconGamesnl) March 7, 2020

#widm #moltalk weer geen executie… Saaaaaai. Doe anders volgend jaar het hele seizoen met alle deelnemers. Dit is nogal teleurstellend. — HaaF (@Herr_HaaF) March 7, 2020

