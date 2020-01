Nieuwe mysterieuze foto 'Wie is de Mol?' online verschenen

Het duurt niet lang meer voor het 20e seizoen van Wie is de Mol? na lang wachten van start gaat. Zaterdagavond is het eindelijk zover. In de aanloop naar de eerste aflevering wordt er woensdag plots een spectaculaire foto gedeeld. Wat heeft dit beeld te betekenen?

De theorieën van de trouwe kijkers van het programma – Molloten genaamd – vliegen ons direct alweer om de oren.

Foto Wie is de Mol?

Woensdagmiddag wordt er zonder enige aankondiging op het Instagramaccount van het spraakmakende programma een spannende foto gedeeld. Op de foto zien we presentator Rik van de Westelaken gehuld in een net, donkergrijs pak. Onder het pak draagt hij witte sneakers en hij staat op een indrukwekkend uitziende rode loper.

Locatie

Langs de rode loper staan Chinese mensen gehuld in traditionele kleding. Maar waar de presentator zich precies bevindt op de betreffende foto en uit welke aflevering het kiekje stamt, is niet duidelijk. Bij de foto staan de enthousiasmerende woorden “Klaar voor de start?” geschreven.

Speculaties

Fans van Wie is de Mol? reageren massaal onder de foto. “Ik ben er helemaal klaar voor. Eindelijk gaat het weer beginnen!”, schrijft een fan. Ook speculeren kijkers direct over de mogelijke aanwijzingen in het beeld. “Staat Rik nou op een T van Tina?”, gist iemand, doelend op deelneemster Tina de Bruin. Hieronder kun je de foto bekijken.

Klaar voor de start? #widm #wieisdemol

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Avrotros