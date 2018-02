Wie is de Mol-blog: "Heel Georgië Verft" zou best een succesvol programma kunnen zijn

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar ‘Wie is de Mol?’. Deze week neemt collega Coks eenmalig het stokje over: ook voor haar is dit het eerste seizoen.

Zo, potverdikkie wat zat ik ernaast. Als je niet wil weten wie deze aflevering het mollennest moet verlaten, lees dan vooral niet verder. Want mijn hemel, ik ben gewoon al mijn punten kwijt in de WIDM-app. Ik had écht alles op Stine gezet. Zij was de mol. Dat kon niet anders.

Want ja, wie is het nu?

Simone speelt gelijk in het begin van het programma een hele logische kaart: vorige week moest zij als enige haar scherm laten zien, en dat was groen. En dat betekent dat ze op de goede weg zit: Simone heeft háár mol in het vizier, maar wie dat is krijgen wij niet te weten, want informatie delen dat wil ze niet meer.

Aan het ontbijt in Tskaltoeboe (gezondheid!) is Olcay het daar roerend en eh, wel erg desastreus mee eens. “Vanaf nu moeten we ons eigen hachje redden”, zegt ze. “Onze dagen zijn geteld. Letterlijk.” Ho es effe, Olcay. Ik weet niet wat jij van plan bent met je mede-kandidaten, maar ik gok dat niemand van plan was het hoekje om te gaan in Georgië, al adviseer ik Jan en Ruben wél om preventief een grafsteen te bestellen als je zo’n grote slok ‘of your cheapest’ wodka/spiritus achterover gaat slaan op een brug in Koetaisi (gezondheid!).

De opdracht

Terug naar Tskaltoeboe. Terwijl een geit met een bel aan zijn oor over de diepe dalen van Tskaltoeboe tuurt, legt Art een opdracht uit. Iets met drie minuten en vijf opdrachten en eenentwintig minuten en een klok. Gelukkig snapt Olcay er de ballen van, zodat Jan het nog eens even haarfijn en glashelder uit kan leggen (dank Jan).

Simone en Jan beginnen als een malle lampjes te draaien en verlengsnoeren aan te sluiten, terwijl Stine (Jut) en Ruben (Jul) naar een buizeninstallatie staren en de opdracht die pontificaal op de installatie ligt compleet missen. Hoe. Dan.

Wie is de mol? is dus eigenlijk gewoon hetzelfde als het maken van een tentamen. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/yFA5Tz7jXx — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 17 februari 2018

Olcay baalt als een stekker van die control room, maar mag niet weg van Simone, die ondertussen door Jan wordt uitgemaakt voor Mol, omdat hij ‘SiM’ (‘Simone is Mol’) in een paar gloeilampen (iets zegt me dat er geen LED in Georgië is) weet te lezen. Als blikken konden doden was Jan nu dood. Had Olcay toch gelijk met die laatste dagen die letterlijk geteld zijn. Spooky.

Olcay hartje Ruben

Helderziende Olcay verklaart na afloop van de opdracht de liefde aan Ruben. Althans, dat hoopte ik. Maar nee. In plaats daarvan beschuldigt Olcay Ruben ervan de mol te zijn. “En nu?”, zegt Ruben. Olcay vraagt zich af of Ruben haar probeert te verleiden (eh, misleiden) en dan besluiten ze te gaan lunchen. It’s a date. Vind ik. #teamolcayhartjeruben. Ik sta niet alleen:

Wie is de mol? De Valentijnseditie. Oh nee wacht, toch niet. 😂 #widm #wieisdemol pic.twitter.com/J1Rwp4B1Fu — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 17 februari 2018

Heel Georgië Verft

Next: een voormalige witte brug in Koetaisi moet weer wit worden, zodat Wie is de Mol overheidssubsidie behoudt voor volgend jaar. Iets zegt me namelijk dat die krotbrug een erfgoeddingetje is ofzo en op deze manier draagt het programma bij aan behoud van cultuur. Slim!

Terwijl powervrouwen Stine en Simone met te zware potten verf sjouwen gaan Olcay en Jan terrastafels jatten en te dure goedkope wodka kopen. En Ruben? Dat is een beetje een thema dit seizoen. Dit keer krijgt hij de pot verf (en later een treinhekje) niet open. Hij kan vast heel goed zingen, is mijn conclusie.

De kandidaten moeten locals motiveren mee te verven en ik ben vooral verbaasd dat bijna iedereen in z’n zondagskloffie een kwast in de knuist neemt om mee te helpen. “You want paint bridge?”, “Yes” en dat is het dan. Zo makkelijk kan het zijn, dames en heren. Maar je krijgt zo nu en dan wel een tik op je billen, als je Olcay heet. Gelukkig kan ze er zelf om lachen, ik zou die smeerpijp namelijk gelijk van die brug afmieteren. Mafkees!

Het resultaat mag er echter wezen: de burgemeester van Koetaisi zegt wat in het Georgisch en Art besluit dat het ok is. Toch mooi €1250,- in de pocket!

De brug is weer wit getooid!

En de burgemeester zag dat het goed was. Leuke opdracht.#widm #widm2018 pic.twitter.com/0PGAyClLDO — Elsschot (@marcelbar8) 17 februari 2018

Kedeng kedeng, oehoe.

De laatste opdracht vindt plaats in een trein. “Check dit apparaat”, roept Ruben. “Daar kan de NS een puntje aan zuigen”, besluit Simone. Jan geeft Ruben een high 5. De kandidaten zijn lang genoeg in Georgië dat ze gelukkig worden van een gammele trein.

De opdracht: dozen met een bepaalde kleur moeten in de wagon met dezelfde kleur. Gewoon ouderwets sorteren dus. Ondertussen moeten er ook pakjes bezorgd worden. Lukt dit niet, dan gaat er €250 euro per fout pakket vanaf. Heftig hoor!

De liefde tussen Olcay en Ruben verandert al snel in een echtelijke ruzie. Olcay sorteert gele dozen, maar Ruben zet daar andere stapels bij. “HAAL DIE GROENE DOZEN UIT MIJN WAGON”, krijst Olcay. Je kan maar beter duidelijk wezen. Ruben heeft moeite met een hekje.

Jan maakt er een rommeltje van. Samenvatting:

En een hilarische reactie van een ‘geschokte’ PostNL 😉

Zo hoort het natuurlijk niet. We roepen bezorger J. Versteegh gelijk op het matje wegens het mollen van pakketjes. Bedankt voor de melding. #widm — PostNL (@PostNL) 17 februari 2018

Ondanks stasi-waardige controles aan het einde van de opdracht, is de bedoeling toch mislukt. Twee dozen zijn verkeerd bezorgd: iemand heeft dus flink zitten mollen. Stine staat schaapachtig te lachen. Jan heeft zin in tzatziki.

Dag vriendjes en vriendinnetjes

En toch staat die pot op ruim 11.000 euro en dat is een bedrag waar ik zo voor zou tekenen. Totdat iedereen hoort dat de pot ruim vier keer zoveel had kunnen zijn. Stine staat nog steeds te lachen, maar dat duurt niet lang meer. Haar scherm wordt rood en ze moet Georgië verlaten.

Dankbaar dat ze in Azerbeidzjan is geweest (o, ja), blijkt ze nu wel te weten wie de mol is. Iets te laat, Stine. We verlaten samen het programma, want ik dacht echt dat jij de mol was. Niet dus. Mijn dagen waren blijkbaar ook geteld. Had ik maar net als Carla mijn kansen gespreid:

