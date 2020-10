De mol lijkt nu dan toch echt betrapt door zijn handschrift

Wie is de mol? liet kijkers zaterdagavond in verbijstering achter. Is Tygo Gernandt de winnaar? En maakt dat dan Jeroen Kijk in de Vegte de mol of toch de verliezer? Steeds meer molloten gaan uit van dat eerste.

Jeroen lijkt zich te hebben verraden met zijn handschrift. In de eerste opdracht konden de deelnemers een hint over de Mol krijgen als ze kozen voor de envelop met het vraagteken – wat ze alle vier deden. Vervolgens werden ze in een ruimte geconfronteerd met de spiegels uit de allereerste opdracht van dit seizoen.

De hint: de mol had de avond van tevoren alle teksten eigenhandig op de spiegels geschreven.