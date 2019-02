'Wie is de Mol?' deelt nieuwe beelden na heftige executie: "Twee sukkels uit het spel"

De executie na de 7e aflevering van Wie is de Mol? gaat de boeken in als een van de spannendste executies ooit. Er ging niet één iemand naar huis, nee twee mensen moesten het spel verlaten. En die twee kandidaten kwamen elkaar na de executie weer tegen.

Kandidaat Jamie was de eerste die zijn tas moest pakken. Niet veel later kreeg ook Rick-Paul een rood scherm en werd hij door Rik van de Westelaken vriendelijk verzocht om te vertrekken. De twee kwamen elkaar achter de schermen tegen en het programma deelt de beelden van deze ontmoeting dinsdag op Facebook.

Advertentie

Sukkels

In de video is te zien dat Jamie zijn medekandidaat Rick-Paul al staat op te wachten nadat ze beide gehoord hebben dat ze uit het spel liggen. “Ik zat vol op jou, jongen”, zegt hij tegen hem. Rick-Paul voegt daaraan toe: “Ik zat vol op jou.” Lachend – als een boer met kiespijn – vervolgt hij: “En daar staan we dan. Twee sukkels. Uit het spel.” Rick-Paul kan op dat moment niet geloven dat zijn mol Jamie niet de mol blijkt te zijn:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: AVROTROS