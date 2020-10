‘Wie is de mol?’-hint: verklapt deze oranje broek wie de mol is?

Het jubileumseizoen van Wie is de mol? loopt op z’n eind. Nog maar één aflevering te gaan voor de spannende ontknoping. Brengt deze nieuwe hint ons dichterbij de mol?

Over een ruime week is de finale van Wie is de mol?. Met nog maar vier kandidaten in de race, wordt er druk gespeculeerd over het antwoord op die ene vraag: wie is nou toch die mol? Nu is er een nieuwe hint opgedoken die ons misschien wel dichterbij brengt. En die hint heeft alles te maken met een oranje broek.

Oranje broek in Wie is de mol?

Op een foto van presentator Rik van de Westelaken is te zien dat er achter hem een persoon staat. Wie deze persoon is, is niet duidelijk, want het beeld is wazig. Wel is duidelijk dat deze persoon een oranje broek draagt. Fans van het programma speculeren erop los: degene die hier staat móét toch wel de mol zijn? Maar wie? Nou, er zijn twee opties…