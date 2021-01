Kijkers ‘Wie is de mol?’ vinden déze kandidaat extreem verdacht

Tranende ogen, een jeukende neus en… hatsjie! Daar gaan we weer: als je hooikoorts hebt, dan is de kans groot dat je de komende weken last gaat krijgen.

Dit heeft alles te maken met het zachte weer dat is voorspeld voor de tweede helft van januari.

Hooikoortsalarm

Had je half december al last van hooikoorts? Dat kan goed kloppen. Doordat het in november warm was voor de tijd van het jaar, kwamen de eerste hazelaars en elzen in december al vervroegd in bloei. Deze gaven pollen af. Sindsdien is de temperatuur wat lager geweest en was het regelmatig regenachtig. Maar daar komt binnenkort verandering in.