‘Wie is de mol?’-makers ‘onthullen’ de eerste 5 kandidaten van het jubileumseizoen

De makers van Wie is de mol? zijn normaal gesproken al geheimzinnig over hoe een seizoen eruit komt te zien en wie er meedoen. Maar over het jubileumseizoen houden ze al helemááll de lippen stijf op elkaar. Toch geven ze de fans een klein voorproefje door een tipje van de sluier op te lichten. Vijf kandidaten hebben namelijk een interview gegeven.

Er wordt al tijden gespeculeerd over de kandidaten van het extra seizoen van Wie is de mol?, maar wie er precies meedoen blijft tot het allerlaatste moment (lees: de eerste aflevering) geheim. Wel kun je alvast kennismaken met vijf kandidaten die zónder naam een interview gaven aan Avrotros.

Hoewel er in de Hilversumse wandelgangen al druk wordt gespeculeerd over de kandidaten van het nieuwe seizoen – Nikkie de Jager en Ron Boszhard zouden bijvoorbeeld meedoen – moeten fans voor nu even blijven gissen. Kandidaat één laat bijvoorbeeld weten dat hij of zij deze keer de deelname serieuzer aanpakt. Maar ja, wie ís dit dan?

Kandidaat 1

“Ik was vooral nieuwsgierig naar wie de anderen zouden zijn… En was daarna zeer content met wie het waren”, vertelt de eerste kandidaat. “Mijn tactiek is om het dit keer in mijn eentje te doen. Ik wil me niet laten beïnvloeden door wat anderen zeggen.”

Kandidaat 2

“De eerste keer was ik heel erg voorbereid, maar ongeveer vijf minuten na aankomst was zo’n beetje alle tactiek de deur uit. Voor deze tweede kans laat ik het allemaal maar gebeuren. Goed naar m’n onderbuikgevoel luisteren. En vooral van elke seconde genieten”, aldus de tweede kandidaat. Ook vertelt de kandidaat waarom hij/zij een goede Mol zou zijn. “Ik ben moeilijk leesbaar. Ik krijg alles wel goedgepraat met een grap of een verhaal. Ik zorg ervoor dat iedereen meegaat in mijn versie van het verhaal.”

Kandidaat 3

De derde kandidaat heeft een persoonlijke missie. “Ik wil er meer van genieten. Het is voorbij voor je het weet.” Toch ziet hij of zij in dit seizoen één opdracht liever niet terug. “Opdrachten met meerdere lagen vind ik fantastisch. Maar een lasergame-opdracht is bijvoorbeeld niet aan mij besteed.”

Kandidaat 4

De vierde kandidaat van dit speciale Wie is de mol?-seizoen schreeuwde het uit van geluk toen hij of zij het belletje kreeg om nog een keer deel te nemen. “Dit was een langgekoesterde wens.” Als deze kandidaat de Mol blijkt te zijn, herken je hem of haar aan de volgende eigenschap: “Ik ben een allemansvriend.”

Kandidaat 5

“Poeh, mijn eerste deelname is alweer wat jaartjes geleden. Ik heb me nu met name voorbereid door veel te lezen over hoe je body language veel meer zegt dan woorden. En hoe je kunt zien aan iemand dat ‘ie liegt”, biecht kandidaat vijf op. “Ik ben heel fanatiek en zou er alles aan doen om iedereen op een verkeerd been te zetten…”

Bron: Avrotros. Beeld: Avrotros