‘Wie is de mol?’-kijkers én -kandidaten in shock door het vertrek van deze kandidaat

Wie is de mol?-kijkers zijn in shock: Ellie Lust moest zaterdagavond het strijdtoneel van het programma verlaten. Dat vinden fans niet alleen heel jammer…

Ellie was volgens de laatste statistieken voor de vierde aflevering voor velen ook nog eens verdachte nummer één. Voor kijkers, maar ook voor de kandidaten zelf. Maar zij is dus niet de Mol. En dus zagen veel Molloten flink wat punten die ze op de oud-politieagente hadden ingezet sneuvelen. “Molboekje in de haard gegooid”, klinkt het op Twitter.