Waarom ‘Wie is de mol?’-kijkers niet uitgepraat raken over Peggy

Zaterdagavond vond de kwartfinale van Wie is de mol? plaats. De uitslag ervan zorgde voor veel verwarring bij de kijkers. Want iets rondom Peggy, haar mol én de executie klopt niet helemaal.

Let op: dit artikel kan spoilers over de uitzending bevatten.

Deze week mochten Tygo en Nikkie zich gelukkig rekenen. Zij ontsnapten op tijd uit hun kooi en waren daarmee door naar de volgende aflevering. Voor hun mededeelnemers was dat minder fijn. Er zouden deze week namelijk twee deelnemers naar huis moeten. En nu twee kandidaten hun plekje in de halve finale al veiliggesteld hadden, werd de kans om naar huis gestuurd te worden voor de anderen groter.

Helaas viel het doek voor Ron en Patrick. Zij bleken niet de juiste mol te pakken te hebben en kregen een rood scherm te zien. Jeroen en Peggy wisten hun test wel goed genoeg te maken en zijn door naar volgende week. Maar dat Peggy door is, is eigenlijk heel vreemd.

Vreemd

Peggy gaf namelijk aan dat ze volledig voor Ron ging. Haar hele test heeft ze ingevuld met Ron als mol. Maar dat dat niet juist is, bleek wel toen Ron een rood scherm te zien kreeg. Hoe kan het dan toch dat Peggy door is naar volgende week? Enkel een mol komt weg met een slechte testscore, toch?

Wel of geen mol?

Dat zou je denken. Op Twitter wordt er dan ook hevig gespeculeerd over Peggy. Veel mensen denken dat zij inderdaad de mol is en daarom door is naar volgende week, ondanks haar foute test.

Maar die theorie klopt ook niet. Als Peggy de mol is, had Patrick namelijk niet naar huis gehoeven. Hij zat namelijk vol op Peggy en had zijn test dan juist heel goed gemaakt. Dat Patrick het spel heeft moeten verlaten, betekent dus dat Peggy niet de mol is. Maar hoe zit het dan met haar test?

De mol van 2020

Verwarring alom dus. Ook op Twitter. Online gaan de Wie is de mol?-kijkers los over de executie. Niemand snapt hoe dit alles in elkaar zit. Dat wikken en wegen gaat nog even twee weken door. Dan zal de mol van het jubileumseizoen zich eindelijk onthullen.

Peggy zat op Ron. Peggy zit er nog in en Ron ligt eruit. Toch vreemd.. #widm — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) October 10, 2020

Peggy zit vol op Ron…. Ron is er uit….waarom zit Peggy er dan nog in!? #widm #moltalk — John Patrick (@jpvermulst) October 10, 2020

Patrick zat op Peggy, die zit er nog in.

Peggy zat op Ron, maar die is eruit.

Jeroen zat op Nikkie, die zit er nog in.

Ron zat op? #widm — Ilse (@ilsedhertog) October 10, 2020

