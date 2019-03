Kijkers 'Wie is de mol?' denken dat Niels de mol is door déze aanwijzing in zijn liedje

Bijna 2,9 miljoen mensen zaten zaterdagavond aan de buis gekluisterd voor de finale van Wie is de mol? En omdat we nog altijd niet weten wie dit jaar de mol is, is ook aan het gespeculeer nog geen einde gekomen.

Zo zouden er in de laatste aflevering, waar men overigens niet echt enthousiast over was, opnieuw veel shots van vogels te zien zijn, mogelijk een verwijzing naar Merel. Daarnaast gaf Sarah eerder al aan dyslectisch te zijn en niet goed te kunnen rekenen, en bekende ze gister ook nog eens kleurenblind te zijn. Hoeveel smoesjes kun je verzinnen?

IJskoud

Ook Niels’ gedrag wordt grondig bestudeerd. Niet alleen wat hij in het programma doet wordt geanalyseerd, ook alles wat hij daarbuiten doet. Zo ontdekte een van de molloten dat je iets bijzonders leest wanneer je googelt op zijn nieuwste single IJskoud. De eerste hit die je krijgt, is de songtekst van het liedje met onderaan de namen die eraan meegewerkt hebben. En daar zien we staan:

Songwriters: Barend M De Ronden / Don Zwaaneveld / Loedewijk O Lo Martens / Nicolaas L Littooij

Tweede namen

Samen vormen ze de letters MOL. Nu zijn het daadwerkelijk de letters van hun tweede namen (Matthijs, Olivier en Laurens), maar de vraag blijft of het toeval is dat deze zo expliciet benoemd worden, of dat er meer achter zit. Zeker omdat er ook te lezen is: O Lo Martens. Wat denk jij?

Bron: Twitter. Beeld: AVROTROS