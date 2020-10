‘Wie is de mol?’-kijkers in shock door deze bizarre wending

Zaterdagavond vond de halve finale – uh – finale van het jubileumseizoen van Wie is de mol? plaats. En de kijkers zijn totaal verbijsterd door de bizarre aflevering met een wel heel bijzonder einde.

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

In de halve finale van Wie is de mol? mochten Jeroen, Peggy, Nikkie en Tygo het nog één keer tegen elkaar opnemen, voordat de finale plaats zou vinden. Maar tot ieders verbazing gebeurde dat eerder dan verwacht. Na slechts één spel vond de executie al plaats en Peggy moest het spel verlaten.

Is de aflevering nu af? Zitten we nu al in de finale? Heel Nederland zat vol verwarring naar de televisie te staren na de plotselinge executie. Zeker toen bleek dat ineens de finale al was begonnen. Maar de meest bizarre wending moest nog plaatsvinden.

Verwarrende woorden

Aan het einde van de aflevering, gebeurt er namelijk iets heel vreemds. Tygo, Nikkie en Jeroen staan, na het maken van hun finaletest, op een rij tegenover Rik van de Westelaken. Hij neemt nog eens door wie wie verdenkt en benoemt een paar verdachte acties. En dan spreekt hij misschien wel de meest verwarrende woorden van het seizoen uit. “Nikkie, jij bent niet de verliezer. Jeroen, jij bent niet de winnaar. En Tygo, jij bent niet de mol.”

Speculeren

De gedachten van alle kijkers sloegen op dat moment op hol. Betekent dit dan dat de mol bekend is? Kunnen we nu uitvogelen hoe alles in elkaar zit? En wat betekent het dat we nu weten dat Tygo níet de mol is? Verwarring alom. Op Twitter speculeren de kijkers er een eind op los. Nog één week. Dan zullen we zeker weten hoe het zit.

Door deze eind volgorde te analyseren, komen we dan tot de mol 2020? #widm #moltalk pic.twitter.com/hdcJSt5bl5 — BvP (@Brankoe) October 17, 2020

Als Nikkie niet de winnaar is… en de enige is die op Jeroen heeft gestemd (dus ze zou moeten winnen)… dan is de mol Nikkie toch?? #widm #moltalk — fineline (@indazquad) October 17, 2020

#widm De mol is Jeroen

De winnaar is Nikki

De verliezer is Tygo

100% — Damian De Bruijn (@DamiandeBruijn2) October 17, 2020

Nikki is niet de verliezer, want die zit op Jeroen. Dus Jeroen is niet de winnaar, want hij is de mol. En Tygo is niet de mol want hij zit op Nikki, en is dus de verliezer. #MolTalk #widm #jeroenisdemol — Stijn (@StijnDeMollert) October 17, 2020

IK WEET HET NIET IK BEN CONFUSED #WIDM — Nikki 🦋 AG6 (@buteragilliesx) October 17, 2020

Dus dan is nikkie mol/winnaar, tygo verliezer/winnaar, jeroen mol/verliezer? #widm — 17’s sky (@straymixtapes) October 17, 2020

Tygo heeft de test dan dus het snelst gemaakt. Daarom Nikkie de Mol en Jeroen niet de winnaar #widm2020 #widm — Yvonne Lunenborg (@YLunenborg) October 17, 2020

Peggy zat op Nikkie, Peggy is eruit, Tygo is niet de mol, HET IS JEROEN #widm #moltalk — Marieke (@IkSuperheld) October 17, 2020

