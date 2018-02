Wie is de Mol: dankzij deze hint weten wij zeker dat Stine de mol is

Ook al weken aan het broeden wie dit seizoen Wie is de Mol aan het saboteren is? Op de Libelle-redactie vliegt de ene naar de andere theorie je langs de oren.

Maar over één ding zijn we het eigenlijk wel eens. Er kwam, ondertussen alweer een tijdje geleden, zo’n ontzettend dikke vette hint langs dat Stine de mol zou kunnen zijn, dat wij eigenlijk aan niets anders meer kunnen denken.

Weet je nog, die aflevering waarbij de kandidaten namen en woorden gelinkt aan Wie is de Mol moesten wegstrepen in die onwijs grote woordzoeker? Het lijkt alsof een fanatieke ‘molloot’ die immens grote woordzoeker op schaal heeft nagemaakt en daaruit blijkt het volgende te lezen:

Dit kán toch gewoon geen toeval zijn? Of wel? Wat denk jij? Wij weten in ieder geval op wie wij onze punten in gaan zetten in de Wie-is-de-mol-app. Sorry, Stine…

