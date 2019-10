Wie is de wereldberoemde Floor Jansen die nu pas in Nederland bekend is?

Bijna 1,3 miljoen mensen zagen opnieuw hoe Nightwish-zangeres Floor Jansen (38) scoorde in Beste Zangers. Muzikant Tim Akkerman verkoos haar tot ‘winner’ van de avond met haar cover van zijn nummer Winner.

Al 20 jaar zit Floor Jansen in het vak en treedt ze over de hele wereld op. Ze begon haar muzikale carrière bij de Nederlandse metalband After Forever en ReVamp en brak in 2012 wereldwijd door als tijdelijke zangeres van de Finse metalband Nightwish.

Advertentie

Doorbraak

Toch gingen er maar weinig mensen in Nederland een belletje rinkelen bij de naam Floor Jansen. En dat terwijl, gekeken naar optredens en plaatverkopen, ze de grootste is die ons land te bieden heeft. Maar dankzij het programma heeft nu ook eindelijk het grote Nederlandse publiek haar ontdekt, tot haar grote blijdschap.

Dezelfde bands

“Buiten de gemeenschap van de symfonische metal krijgen we geen poot aan de grond, omdat we geen media-aandacht krijgen. Terwijl heel veel mensen buiten de metal onze muziek leuk zouden kunnen vinden. Maar nee, het gaat in Nederland al jaren en tot vervelens toe over dezelfde bands. Terwijl over de grens geen haan naar veel van die bandjes kraait”, vertelde ze eerder tegen Volkskrant. Lang dacht dat ze dat het een kwestie van tijd was tot ze ook in Nederland zou doorbreken, maar dat bleek niet zo te zijn.

Nieuwsgierig

De in Goirle geboren zangeres emigreerde 5 jaar geleden naar Zweden. Producers van Beste Zangers spoorden haar vorig jaar op en vroegen of ze interesse had mee te doen aan het programma. Ze had het programma nog nooit gezien maar werd wel nieuwsgierig. Dit was haar manier om haar stem op een andere manier dan gebruikelijk te laten horen.

Anders dan anders

En dat was inderdaad anders: niet alleen zong ze nummers die ze normaal niet zou zingen, ook de setting was anders dan gewend. Geen duizenden fans die haar naam joelen, maar een rustige setting met slechts een paar mensen aanwezig. Maar dat leek voor haar geen probleem en bewees ook op deze manier wat voor geweldige zangeres ze is. Kijkers wisten niet wat ze hoorden.

Lovende reacties

Na niets dan lovende reacties op haar optredens heeft Floor onlangs bekendgemaakt 6 shows te gaan doen. Hierin zingt ze niet alleen de nummers die in het programma voorbij kwamen, ook mee op reis door haar muzikale geschiedenis.

Al eerder schreven mensen over haar optreden met A Star Is Born van Lady Gaga en Bradley Cooper onder andere: “Floor Jansen is niet alleen de beste zangeres van Nederland, ze kan zich meten aan de allergrootste internationale vocalisten. Bereik en stembeheersing: verpletterend! Ik kende haar niet, maar nu gelukkig wel.” Ook dit keer klinkt het op Twitter: “Wat een STEM. Kippenvel. Overal.”

This is my fave Shallow cover by far. Look at their reactions 😭 (By @FloorJansen_) pic.twitter.com/OGlIrgKwlY — ✰ (@LadieGoga) September 29, 2019

Getrouwd

Floor Jansen is getrouwd met Hannes Van Dahl, drummer van de Zweedse powermetalband Sabaton, en is moeder van een dochter.

Floor is niet de enige deelnemer die na het programma plots doorbrak of wiens carrière nieuw leven in wordt geblazen, laat Telegraaf zien.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP