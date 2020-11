Jill Biden: dit is alles wat je wilt weten over de toekomstige first lady

Joe Biden wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe president van Amerika. Zijn vrouw Jill Biden wordt dan automatisch de first lady. Wie is deze vrouw precies en wat doet ze? Dit is alles wat je over Jill Biden wilt weten.

Jill Biden is van Italiaanse afkomst en de oudste van 5 zussen. Ze wordt de eerste vrouw in het Witte Huis met Italiaanse roots.

Als jonge vrouw begon Jill met een studie modemarketing. Met die studie stopte ze snel. Vervolgens studeerde ze Engels aan de universiteit van Delaware. Ze haalde daar haar bachelor, twee masterdiploma’s én een onderwijsdoctoraat.

Relatie met Joe Biden

Op haar achttiende trouwde Jill met Bill Stevenson, een man die ze leerde kennen op universiteit. Na 5 jaar scheidde ze van haar partner. Frank, de broer van Joe Biden, regelde daarna een blinddate tussen haar een Joe. De toekomstige president had toen een zware tijd achter de rug. Hij verloor zijn vrouw en dochter na een heftig ongeluk en zijn 2 zoons lagen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Nadat Joe haar 5 keer ten huwelijk had gevraagd, zijn ze in 1977 toch getrouwd. Jill wilde er namelijk zeker van zijn dat zoons Beau en Hunter niet van nog een moeder afscheid moesten nemen. In 1981 kreeg het koppel hun dochter Ashley.

Dit bericht bekijken op Instagram How it started vs. How it’s going Een bericht gedeeld door Dr. Jill Biden (@drbiden) op 12 Okt 2020 om 7:58 (PDT)

Professor Engelse taal

Jill is een echte carrièrevrouw. Ze gaf 13 jaar lang Engelse les op een middelbare school en gaf volwassenenonderwijs aan ouderen met psychische problemen. Sinds 2009 is ze professor in de Engelse taal aan de Northern Virginia Community College. Hier blijft ze ook gewoon mee doorgaan als ze officieel de first lady van Amerika is en daarmee schrijft ze geschiedenis.

Verschillende organisaties

Jill doet naast haar baan nog veel meer. Zo zet ze zich op verschillende manieren in voor de Biden Foundation. Na het overlijden van Joe’s zoon Beau Biden startten Joe en Jill een campagne om het onderzoek naar kanker grondig op te voeren. Samen met Michelle Obama richtte Jill ook nog Joining Forces op, een organisatie die militairen en hun families steunt. Hetzelfde doet ze met haar andere organisatie Delaware Boots on the Ground.

Sinds 1993 staat Jill aan het hoofd van nog een organisatie. Namelijk: de “Biden Breast Health Initiative”, een stichting die jonge vrouwen informatie verschaft over het belang van een vroege diagnose van borstkanker. Wat een powervrouw! We zijn heel benieuwd hoe Jill het gaat doen als first lady.

Bron: VRT, Elle. Beeld: Brunopress.