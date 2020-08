Zomergast Nazmiye Oral wil dít overbrengen met haar televisie-avond

Nazmiye Oral is zaterdagavond de derde gast in het interviewprogramma Zomergasten op NPO1. De acteur, schrijver en theatermaker stelde een avond samen over ‘anders zijn’. Ze hoopt met de fragmenten en het interview over te brengen hoe je van ‘de ander’ je familie kunt maken.

Nazmiye Oral werd vooral bekend door haar voorstelling en gelijknamige documentaire Niet meer zonder jou. Ze deed dit samen met haar moeder, een traditionele moslima. Uitgangspunt van Niet meer zonder jou was de confrontatie die zij zelf aanging met haar moeder.

Wie is Nazmiye Oral?

Nazmiye groeide op in Hengelo, maar vluchtte toen ze dreigde uitgehuwelijkt te worden. Ze moest breken met haar Turkse ouders, haar vader overleed kort nadat ze wegging. Met haar moeder legde ze het pas veel later bij. Uiteindelijk leidde het tot de voorstelling en documentaire over haar strijd om vrijheid.