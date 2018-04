De 14-jarige Willem-Alexander vs. de 14-jarige Máxima: op wie lijkt Amalia echt?

Afgelopen vrijdag verschenen Amalia, Alexia en Ariane stralend aan de zijde van hun ouders in Groningen. Amalia is al net zo’n dame als haar moeder, maar op wie lijkt ze het meest?

Waar Máxima vroeger alle aandacht kreeg, moet ze die nu echt gaan delen met haar dochters. En niet alleen omdat Amalia inmiddels bijna net zo groot (of misschien al wel groter) dan haar moeder is. Ze is niet meer dat kleine meisje van vroeger en zag er op Koningsdag uit als een echte dame. En wat straalde ze! Maar op wie lijkt ze nou eigenlijk?

Twee druppels water

Om daar echt een antwoord op te geven, gingen we op zoek naar foto’s van Willem-Alexander en Máxima op 14-jarige leeftijd. Twee druppels water met haar moeder of vader? Nee, dat vinden wij niet. Maar als we dan toch moeten kiezen, dan zien we toch wel wat van de jonge Alexander terug in Amalia.

Drie op een rij: wat vind jij?

