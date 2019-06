Wielrenners vernielen auto van inhalende vrouw: politie zoekt getuigen

Voor wielrenners zijn de vrije dagen ideale momenten om de weg op te gaan en een stuk te fietsen. Maar voor automobilisten en andere weggebruikers is dat niet altijd even prettig.

Een vrouw in Zuid-Holland had dit weekend zelfs een heel nare ervaring met wielrenners.

Advertentie

Inhalen

De vrouw, die anoniem wil blijven, reed zondag in haar groene Ford Ka over de Westkanaalweg in Ter Aar, in Zuid-Holland. Ze reed achter een groep van 20 tot 30 wielrenners die de hele breedte van de weg gebruikten. Ze wilde de sportievelingen inhalen, maar dat werd haar niet in dank afgenomen.

Ruitenwissers vernield

Toen de vrouw toeterde reageerden de wielrenners eerst met gevloek en middelvingers. Daarna werd de sfeer al snel grimmiger. Drie wielrenners gingen langzamer fietsen en begonnen tegen haar auto te schoppen. Ook haar ruitenwissers werden van de auto getrokken. Na het incident reed de groep verder en bleef de vrouw geschrokken achter. Ze belde de politie.

Getuigen gezocht

De politie zoekt inmiddels naar getuigen. “Achter de vrouw heeft een auto gereden waarvan de bestuurder het waarschijnlijk allemaal heeft zien gebeuren. We komen graag met die bestuurder/bestuurster in contact”, aldus de politie Kaag en Brassem:

Verontwaardiging

Het bericht dat de politie op Facebook deelde is inmiddels bijna 1.500 keer gedeeld. Ook leverde het bericht flink wat – veelal verontwaardigde – reacties op. Van ‘wordt het niet is tijd dat ze dat wielrennen gaan verbieden op de openbare weg?’ tot ‘er zullen vast ook goede wielrenners zijn, maar ik ben er nog nooit een tegen gekomen.’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, Facebook. Beeld: iStock, Facebook