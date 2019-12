Leuk babynieuws: Wietze de Jager voor derde keer vader geworden

Beschuit met blauwe muisje voor familie de Jager: radio-dj Wietze de Jager is voor de derde keer vader geworden! Op Instagram deelt hij een zoete foto.

“Wat een wonder! Afgelopen donderdag is Kees Valentijn geboren. Alles, maar dan ook alles valt in het niet als ik naar deze jongen kijk!”, schrijft de trotse vader bij een lieve foto van hem en z’n pasgeboren zoontje.

Wietze en zijn vrouw Lieke hebben al een dochtertje genaamd Juul (2) en zoontje, Harm-Adam (1).

Bron: Instagram. Beeld: ANP