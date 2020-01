Wietze en Lieke delen eerst babyfoto van zoon Kees Valentijn

Premium

Anne-Wil heeft 2 kinderen, 5 kleinkinderen, is getrouwd met Han en werkt in een exclusieve boetiek. Ze spreekt af met haar jeugdvriendinnen Helga en Agnes.

Zaterdag

Meteen na het ontbijt ben ik begonnen met het leeghalen van de kerstboom. Weg met dat ding! Andere jaren kan ik er bijna geen afscheid van nemen, nu kan hij me niet snel genoeg de deur uit zijn. Het is trouwens nog een heel karwei, en als ik klaar ben zitten de naalden tot onder mijn oksels, dwars door mijn trui heen. Het kan me allemaal niets schelen. Ik maak de knijpertjes van de