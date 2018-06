Vrouwen in Uitgeest zijn helemaal in de ban van déze knappe wijkagent

Het politiecorps in Uitgeest is sinds kort mankracht rijker. Wijkagent Dennie heeft de taak gekregen om de straten in Uitgeest veilig te houden.

Zijn nieuwe aanstelling is niet onopgemerkt gebleven. Een Facebookpost waarin de nieuwe agent werd geïntroduceerd, doet heel wat vrouwenharten sneller kloppen.

Massaal verhuizen

De vrouwen in Uitgeest zijn maar al te blij met de nieuwe wijkagent, zo blijkt uit de (soms bést hitsige) reacties onder de post. Zo willen ze dolgraag door Dennie in de boeien worden geslagen en bieden ze hem spontaan een bakje koffie aan. Ook zijn er heel wat dames die een verhuizing naar Uitgeest ineens wel zien zitten.

Warm welkom

Dennie – die ook werkt als kickbokstrainer – blijft er redelijk nuchter onder: “Ik heb een warm welkom gekregen, dus dat is wel positief. Ik wilde naamsbekendheid krijgen en dat is in ieder geval gelukt.”

Een bericht gedeeld door De Uitgeester (@uitgeester) op 23 Jun 2018 om 8:36 (PDT)

Bron: Facebook. Beeld: Facebook, Instagram