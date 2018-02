Van regelmatig een glaasje bier of wijn zou je langer leven

Iedere dag twee glazen bier of wijn drinken kan het risico op vroegtijdig overlijden verminderen, blijkt uit onderzoek. Ook het hebben van een klein beetje overgewicht kan deze kans verkleinen met 3 procent.

Professor Claudia Kawas van de Universiteit van Californië zegt dat ze tijdens dit onderzoek, waar zo’n 1700 mensen aan meededen, erachter zijn gekomen dat het dragen van een paar extra kilo’s en het bescheiden drinken van alcohol geassocieerd kan worden met een langer leven.

Zeven glazen wijn

“Ik heb er geen verklaring voor, maar ik ben ervan overtuigd dat bescheiden drinken de levensduur verbetert”, vertelt Claudia. Het is omstreden onderzoek: uit eerdere studies blijkt juist het tegenovergestelde en nu zou licht alcoholgebruik ineens de kans op een hartaanval of hartaandoening verlagen.

Claudia merkt wel op dat het niet uit de hand moet lopen. Mannen en vrouwen mogen niet meer dan zes biertjes of zeven glazen wijn per week drinken. Daarnaast moet het drinken gelijkmatig verdeeld worden in die zeven dagen, dus één avond twee flessen wijn? Dat kan wel degelijk risico’s hebben.

Ondergewicht

Ook het hebben van een beetje overgewicht kan ervoor zorgen dat je wat langer leeft en misschien wel de 90 aantikt. Het meest ideale is gek genoeg dat je ieder jaar een klein beetje aankomt. Claudia: “De beste ervaring is om tussen de vijf en tien pond per decennium aan te komen.” Mensen met ondergewicht hebben maar liefst 50 procent meer kans om vroeg te overlijden. Het is niet zo slecht om mager te zijn als je jong bent, maar als je ouder bent kunnen net een paar pondjes extra voor wat meer weerstand zorgen.

Genoeg vraagtekens bij te plaatsen dus, maar wél een fijne conclusie als je nog een reden zoekt om vanavond een glaasje wijn bij het eten te nuttigen..?

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock