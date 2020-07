De Wikipedia-pagina van Meghan Markle werd flink onder handen genomen voordat haar relatie met prins Harry bekend werd. De pagina kreeg zo gezegd een ‘royal-proofsausje’.

In november 2016 traden Meghan en Harry naar buiten als koppel. Eerst werd in oktober op de Wikipedia-pagina verwijderd dat Meghan mee deed aan de Amerikaanse tv-spelshow Deal or No Deal. Daarna werden de titels ‘fashion model’ en ‘commercieel model’ weggehaald. In plaats daarvan staat er nu dat ze een ‘activist en humanitair persoon’ is. “Markle is actief betrokken bij de sociaal-politieke arena. Ze werkte ook samen met The United Nations Women, waar ze als voorvechter in september 2014 op het hoofdkantoor van de VN de HeforShe Gender Equality Campaign presenteerde”, klinkt het nu.