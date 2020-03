Wil (74) verrast zijn partner in een verpleeghuis met een bijzonder gebaar

Wil van der Horst bezoekt zijn dementerende partner 3 keer per week. Nu dat vanwege het coronavirus niet meer mag, verzint hij een bijzondere manier om toch te laten zien dat hij aan haar denkt. Ook nu hij niet bij haar kan zijn.

Dát is nou echte liefde.

‘Lieve Anneke, ik hou van jou’

Om de liefde aan zijn vrouw te tonen nu hij haar niet mag bezoeken, verzon Wil iets prachtigs. Hij maakte thuis een groot spandoek met daarop ‘Lieve Anneke, ik hou van jou’. Bepakt met een bos bloemen, een taart en het spandoek ging hij naar het verpleeghuis in Alphen waar zijn vrouw woont. Buiten rolde hij het spandoek uit en belde de verpleging met de vraag of zij Anneke naar het balkon wilden begeleiden.

Toch even samen

“Ze vond het fantastisch”, vertelt Wil aan het AD. “Ik ben blij dat ze mij nog herkent.” Voor heel even was het stel toch samen, toen ze vanaf een grote afstand even contact met elkaar hadden. Ze riepen naar elkaar en Anneke kon het spandoek van Wil zien.

Lat-relatie

Wil en Anneke zijn 22 jaar samen. Ze vonden de liefde bij elkaar nadat ze beiden op jonge leeftijd weduwe werden. Sindsdien hebben ze een lat-relatie en reizen ze op en neer tussen Rotterdam en Alphen. Sinds een paar jaar is Annekes geheugen achteruitgegaan en Wil is lange tijd haar mantelzorger geweest. Helaas ging dat niet meer en moest Anneke per 1 oktober opgenomen worden in een verpleeghuis. “Ik weet dat er nu goed voor haar gezorgd wordt”, zegt Wil daarover. Want ondanks dat zijn partner niet meer zo helder is als voorheen, is de liefde er nog steeds. “Ik hou nog van haar.”

Niet alleen

Inmiddels is het ruim een week geleden dat Wil zijn Anneke kon vasthouden. “Het is erg dat ik nu niet bij haar kan zijn. We kunnen ook niet bellen, dat is voor haar te ingewikkeld en daarvan raakt ze extra in de war”, legt Wil uit aan het AD. Hij hoopt dan ook dat de situatie snel verbetert en hij Anneke weer gauw in zijn armen kan sluiten. Maar tot die tijd laat hij zien dat ze niet alleen is.

‘Lieve Anneke, ik hou van jou’ staat er op het spandoek waarmee Wil van der Horst (74) zaterdag aan zijn dementerende partner heeft laten weten dat hij aan haar denkt, hoewel hij nu niet bij haar kan zijn. https://t.co/kDC67HR1oI — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) March 22, 2020

Bron. AD. Beeld: iStock.