Wilfred Genee legt uit waarom hij en Humberto Tan geen vrienden zijn

Wilfred Genee heeft in het radioprogramma Veronica Inside een opmerkelijke uitspraak gedaan over Humberto Tan. De presentator laat weten dat hij totaal geen klik heeft met Humberto en dat die er ook nooit gaat komen.

Wilfred deed naar eigen zeggen onlangs nog een laatste poging, maar zonder succes.

Gesprek met vrouwen erbij

De twee waren op hetzelfde feestje. “Toen ging mijn vrouw opeens met zijn vrouw praten. Die hadden het geweldig naar hun zin. Toen ging Humberto met mijn vrouw praten en dacht ik: laat ik nou ook maar proberen er bij te gaan staan om het gezellig te houden.” Maar dat is niet gelukt, het klikt gewoon niet tussen hen, zegt Wilfred. “Dan worden we het over bepaalde dingen niet eens en zijn we weer uitgeluld.”

Geen persoonlijke klik

Sidekick Romijn vraagt of Wilfred een voorbeeld kan geven. “Dat is te persoonlijk allemaal”, antwoordt Wilfred. “Ik waardeer hem en respecteer de carrière van Humberto. Ik vind het echt heel knap wat hij tot nu toe bereikt heeft. Ik vind bijvoorbeeld ook dat hij het met Late Night lange tijd goed heeft gedaan. Maar persoonlijk klikken wij gewoon niet met elkaar. En dan druk ik me nog heel netjes uit nu.”

Vervolgens kapt de presentator het gesprek snel af. “Anders ga ik weer allemaal dingen zeggen waar ik spijt van krijg.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP