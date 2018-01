Reactie ANWB

De ANWB heeft ondertussen gereageerd op het verhaal en ze betreuren wat er is gebeurd: “Ze reed op de A20 met haar achterwiel over een steen. Volgens de letter van de voorwaarden is de verzekeraar er voor schade en de Wegenwacht voor pech. Mevrouw stond op een gevaarlijke plek, en ter plaatse hadden we iets kunnen betekenen, of we hadden haar naar een veilige plek kunnen brengen.”