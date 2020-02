Willeke Alberti ontvangt wel héél bijzondere felicitatie voor 75ste verjaardag

Twee violen en een trommel en een fluit: Willeke Alberti blaast vandaag maar liefst 75 kaarsjes uit. Op Instagram viert de zangeres deze mijlpaal met een stralende foto. En in een interview laat ze weten dat ze een wel héél bijzondere felicitatie heeft gehad.

Niemand minder dan onze minister-president was er maandagochtend als de kippen bij om Willeke te feliciteren.

Roodgloeiend

“Ik ben al vroeg overspoeld met verjaardagswensen”, vertelt de zangeres in het NOS Radio 1 Journaal op Radio 1. “De telefoon staat niet stil. Onvoorstelbaar, zo veel mensen. Wie maakt dat nou mee? Ik krijg zoveel liefde en aandacht. En dus zelfs een felicitatie van Mark Rutte”, gaat de jarige dankbaar verder.

Ze was maandagochtend al vroeg wakker. “Ik was zo blij en nieuwsgierig naar wat er allemaal zou gaan gebeuren”, zegt ze. Haar kinderen komen in elk geval gezellig langs. “Het is niet zulk mooi weer, dus we blijven waarschijnlijk binnen.”

Willeke mag dan wel 75 zijn geworden, zo voelt ze zich totaal niet. “Al ben ik wel blij dat ik vandaag deze mooie leeftijd ben geworden.” Op Instagram deelt de zangeres een prachtige foto, waarop je haar zomaar 10 jaar jonger zou kunnen schatten. En ach, leeftijd is ook maar een getal:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Willeke Alberti (@albertiwilleke) op 2 Feb 2020 om 10:27 (PST)

Zoon Johnny zet zijn moeder op deze bijzondere dag ook even goed in het zonnetje met een prachtige foto. “Gefeliciteerd mam, en nog net zo knap”, schrijft hij op Instagram:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 2 Feb 2020 om 10:18 (PST)

Bron: Radio 1. Beeld: Brunopress, Instagram