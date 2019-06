Oma Willeke Alberti reageert op babynieuws Johnny

Woensdagmiddag maakten Johnny de Mol en zijn vrouw Anouk groot nieuws bekend: ze zijn in verwachting van hun tweede kindje. Niet alleen zij, maar ook oma Willeke Alberti is natuurlijke apetrots.

Met een kindertekening van het dochtertje van Anouk maakte het stel bekend dat ze hun tweede kindje verwachten. Johnny sloot dat bericht af met”#trots” en trots is ook oma Willeke Alberti.

Giga groot cadeau

“Ja, ik word weer oma. Het is superleuk, het is fantastisch. Ik heb het al een maandje moeten geheimhouden. Het is een giga groot cadeau”, zegt Willeke Alberti in een reactie tegen RTL Boulevard. Wanneer Anouk is uitgerekend is niet bekend, maar Willeke lijkt er in haar reactie op te hinten dat ze nu een paar maanden zwanger is.

Bron: RTLBoulevard. Beeld: ANP