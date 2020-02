Willeke Alberti: "Ik ben door schade en schande wijs geworden"

Willeke Alberti (74) staat al vanaf haar 13e op het podium, voornamelijk als zangeres, maar ook als actrice. Als pleitbezorgster van het Nederlandse lied treedt ze nog overal op. Ze was 3 keer getrouwd en heeft uit elk huwelijk een kind: Danielle van ‘t Schip, Johnny de Mol en Kaj Lerby.

Vrijdag 7 februari is ze te zien in ‘De laatste 24 uur’, waarin ze zogenaamd haar laatste 24 uur beleeft. Bert van Leeuwen zorgt voor de nodige verrassingen en natuurlijk kijken ze samen terug op haar leven. Vorig jaar sprak Libelle uitgebreid met Willeke.

“Mijn carrière duurt nu al ruim 60 jaar. In die tijd ben ik wel een paar keer gestopt vanwege kindjes, een man… Maar gelukkig kreeg ik altijd de kans om terug te komen. Bijna 25 jaar geleden begon wat ik nu zie als de beslissende fase van mijn loopbaan. Ik was net gescheiden, voor de 3e keer, toen ik een aanbieding kreeg om een show te doen in Carré. Ik was gestopt met optreden, maar ik besloot het te doen. Het werd een heel emotionele avond. Het publiek sloot me onmiddellijk weer in de armen en dat gaf me in die moeilijke tijd – een scheiding is nooit leuk – zo veel kracht. Ik stond op het podium en dacht: dit pakt niemand me ooit meer af.

Vanaf dat moment heb ik het heft in eigen hand genomen. Voor die tijd deed ik altijd wat me gezegd werd. Ik deed alles wat mijn vader zei, ik deed alles wat regisseur Willy van Hemert zei, ik deed alles wat iedereen zei. Als ik om 11 uur thuis moest zijn, was ik om 11 uur thuis. Ik was een heel degelijk meisje, zonder eigen mening. Ik neem het niemand kwalijk. Ik was er zelf bij, maar ik zag toen niet dat mijn aardigheid soms ten koste ging van mezelf. Ik ben door schade en schande wijs geworden. Na dat optreden in Carré ben ik voor mezelf gaan zorgen. Van mezelf gaan houden, zou je kunnen zeggen.

Ik heb geen spijt dat ik een tijd niet heb gewerkt, want er stond iets heel wezenlijks tegenover: ik heb mijn jongens van dichtbij zien opgroeien. Hoe zou ik daar spijt van kunnen hebben? Maar ik miste mijn vak ook wel. Dat is zo’n typisch vrouwendilemma: mannen kunnen gewoon lekker hun ding doen, voor moeders ligt het anders. Die willen ook bij hun kinderen zijn. Dat gold tenminste voor mij heel sterk, ik had het ook van huis uit meegekregen.”

Geen afscheid, wel keuzes

“Optreden is voor mij een soort verslaving: ik kan niet zonder. Soms heb ik elke dag een optreden, maar daar heeft mijn zoon Johnny laatst een stokje voor gestoken. Nu doet zijn team mijn management en dat is beter, want ik zeg veel te snel ja. We hebben allerlei plannen, waaronder De show van mijn leven in oktober in AFAS Live. Ik ga geen afscheid nemen, maar ik ga wel keuzes maken. Alleen met de optredens in de zorg zal ik nooit stoppen. Die doe ik desnoods vanachter een rollator!

Ik ben niet op zoek naar een nieuwe partner: ik weet inmiddels dat ik ook zonder kan. Wie weet komt er nog een man in mijn leven, als ik 80 ben en zin heb in een maatje. Maar of ik het dan anders zou doen… Ik ben bang van niet. Ik zorg nou eenmaal graag.”

