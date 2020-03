Willeke Alberti is een wel héél bijzondere zoektocht gestart. De bekende zangeres is namelijk op zoek naar de songfestivaljurk die ze droeg tijdens haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 1994. Het betreft een zwarte fluwelen jurk, die spoorloos is sinds haar optreden.

Het bericht van haar zoektocht ging al even rond, maar werd maandag door de zangeres bevestigd in het het Radio 5-programma Volgspot.

Songfestival

Willeke Albert vertegenwoordigde Nederland op 26 maart 1994 tijdens het Eurovisiesongfestival in Dublin. Hier zong ze het inmiddels welbekende nummer Waar is de zon. Op het einde van de puntentelling bleek dat Willeke Alberti op de 23ste plaats was geëindigd.