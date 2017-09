Willeke Alberti reageert euforisch op trouwen van haar zoon

Willeke Alberti stond gisteravond een geweldige verassing te wachten. Zoonlief Johnny de Mol kondigde aan met zijn Anouk te gaan trouwen. Nu is ze helemaal in de wolken, vertelt ze bij ‘Shownieuws’.

“Johnny vroeg of ik om 20.15 stipt bij hem thuiskwam, want hij had iets leuks te vertellen”, vertelt de trotse moeder. “Ik loop hier te huppelen. Dat je weer zo’n lieve schoondochter, fantastische moeder… ja… wat kan ik nou nog meer vertellen dan dat ik echt zo vreselijk blij ben?”

Wat ze er nog meer van denkt zie je in de video hierboven.

Oh, hadden we allemaal maar een schoonmoeder als Willeke. Trouwens, als we zijn Insta mogen geloven mag Johnny er ook wezen als zoon 😉

Great job Mom, well done! 38 yrs of joy and love, thank you!! ❤🙏🏻😀🎉🍾🍀😘🌈 #birthday #greatful #cake #happy #thankful Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 12 Jan 2017 om 12:00 PST

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress

