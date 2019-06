Willeke Alberti zet haar werkzaamheden tijdelijk stil

Willeke Alberti is al 74 jaar, maar gaat nog lang niet met pensioen. De zangeres heeft een overvolle agenda en bergen energie. Toch last ze nu een broodnodige rustpauze in, meldt haar manager en broer Tonny aan Weekend.

Willeke Alberti staat ondanks haar leeftijd nog iedere week op het podium te schitteren met haar eigen band. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft ze wekelijks interviews, fotoshoots en presentaties op de planning staan.

Uitgeblust

Terwijl de moeder van Johnny de Mol nog altijd straalt op het podium, begint haar drukke schema nu toch wel zijn tol te eisen. Weekend schrijft dat Willekes werkzaamheden haar steeds meer energie beginnen te kosten. Ook haar manager Tonny is toe aan rust, meldt het blad.

Welverdiende vakantie

Het drukke rooster van Willeke heeft ervoor gezorgd dat ze nu een tijdelijke werkpauze inlast. Ze vertoeft momenteel op de Antillen, waar ze geniet van een welverdiende vakantie. “We hebben gewoon hartstikke veel gedaan dit jaar, misschien wel wat te veel. Ze is heel erg toe aan rust en gaat vanaf haar vakantieadressen helemaal niets doen, zelfs nog geen vijf minuutjes een interview aan de telefoon”, aldus haar manager.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

