Dagboek Willeke: “Het wordt hier toch te vol en jullie hebben duidelijk een lievelingskind gekozen”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. En sinds kort houdt ook zij een dagboek bij voor Libelle. Ze is bijdehand, maar ook weleens onzeker. Over haar uiterlijk bijvoorbeeld en over sex, want dat wil haar nieuwe vriend wel, maar zij nog niet. Ze spookt van alles uit en heeft zo haar twijfels over de relatie van haar moeder. Iedere woensdag lees je haar dagboek op Libelle.nl.

Zondag

Ik probeer uit te slapen. Het weekend voelt nog steeds ietsje feestelijker dan de rest van de week, ook al heb ik vakantie. Het uitslapen gaat verdomd moeilijk, omdat het snerpende geluid van een schuurmachine door mijn ramen dringt. Of een boormachine. Wat weet ik van machines? Terwijl ik de slaap uit mijn ogen wrijf, schiet ik een spijkerbroek aan, loop ik de trap af en naar buiten, de tuin in. Daar staat Boy gebogen over een apparaat dat iets doet met een plank hout. Hij heeft zich helemaal in het zweet gewerkt. “Hé!” roep ik, en ik maai met mijn armen door de lucht. “Hééé! Sommige mensen proberen hier te slapen, ja!” Hij heeft gehoorbescherming op, dus hij hoort me niet. Als ik dichterbij kom ziet hij me en zet hij de machine uit.

“Hey, Wils. Sorry voor het kabaal. Ik wilde even een flinke slag slaan voordat het te warm is.”

“Wat ben je aan het doen dan?”

“Nieuw vloertje leggen in de garage. Die stenen vloer is niet echt lekker voor een slaapkamer.”