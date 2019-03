Willeke van Ammelrooy staat heftige operatie te wachten

Willeke van Ammelrooy wordt eind deze week geopereerd aan haar hart. De 74-jarige actrice heeft al jaren last van een lekkende hartklep, maar nu er onaanvaardbare complicaties zijn opgetreden, vinden de artsen het tijd voor een ingreep.

Tegenover de Telegraaf vertelt Willeke openhartig over de naderende operatie.

Ontdekt tijdens ander onderzoek

“Ik weet al twaalf jaar dat ik een lekkende hartklep heb. In 2008 ben ik geopereerd aan eierstokkanker, wat me toen bijna het leven kostte. Tijdens de vele preventieve onderzoeken voorafgaand is het destijds ontdekt.”

‘Heel angstig’

“Elk jaar werd ik er op nagekeken en het was steeds van ’prima, prima’. Opereren werd op de lange baan geschoven, maar omdat de situatie elk jaar toch slechter werd, is het nu tijd voor een nieuwe hartklep. Zolang je je rustig houdt, is alles prima, maar ik kan geen zware tassen meer dragen en ook geen zware emoties meer aan. Dan gaat mijn hart tekeer! Heel angstig.’’

‘Het zál goed komen’

Toch doet de actrice haar best om zo positief mogelijk te blijven. “Het zal allemaal meevallen, dat maak ik mezelf tenminste wijs, omdat het geen openhartoperatie is en ik gezond ben. Henk van der Meyden, die ook een hartoperatie heeft ondergaan, wees me daarop. Ik golf en tennis… Daarom ben en blijf ik ook positief. Het zál goed komen. Aan de andere kant, het is wél je hart. Dat moet ik in mijn achterhoofd houden. Daarom blijf ik ook tenminste een week in het ziekenhuis en zal ik ook een tijdje niet kunnen werken.’’

Bron: de Telegraaf. Beeld: ANP