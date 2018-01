Koning Willem-Alexander lijkt enorm te zijn afgevallen op déze foto

Willem-Alexander lijkt wat kilootjes te zijn kwijtgeraakt.

Op een foto die op Twitter wordt gedeeld lijkt onze koning een stuk slanker te zijn dan normaal.

Of zou het toch aan zijn pak liggen? De foto wordt gedeeld door het koninklijk huis. Ons koningspaar was vanavond in Friesland, waar ze Frylân 2018 openden. Ook Máxima ziet er stralend uit in een prachtige bloemenjurk. Het gaat om een gebloemde japon van Natan Couture, van dit winterseizoen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima openen vanavond Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa @LF2018. Kijk vanaf 21.35 live naar de opening via https://t.co/JZTCkju8iZ pic.twitter.com/lQCVidGffX — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 27 januari 2018

Koningin Máxima heeft in haar VN-hoedanigheid @UNSGSA een boodschap ingesproken voor onze #CollegeTour gast, secretaris-generaal van de #VN António Guterres | Vanavond #NPO2, 21.05u pic.twitter.com/2VLiuW3NKC — twan huys (@twanhuijs) 14 januari 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP