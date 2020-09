Koning Willem-Alexander voor het eerst mét baard op een munt

Al jaren is het hoofd van koning Willem-Alexander op munten en postzegels te vinden. Maar waar eerder altijd zijn gladgeschoren gezicht prijkte, is nu een afbeelding van de koning te zien mét baard. De eerste munt met zijn bebaarde gezicht wordt dit najaar geslagen.

De munt waar de koning met baard op is te zien, is een speciale herdenkingsmunt die dit najaar in opdracht van het ministerie van Financiën wordt geslagen. De munt, het Woudagemaal Vijfje, is een zilveren munt die vijf euro waard is. Op de munt is aan de ene kant het Woudagemaal te zien. Dit is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog steeds in werking is.

Advertentie

Nieuwe look

Maar aan de andere kant van de munt zal Willem-Alexander prijken met zijn nieuwe look. Al een jaar draagt hij wat eerder zijn vakantiebaard werd genoemd, ook tijdens zijn werk. De reacties op zijn baard zijn veelal lovend en zelfs Máxima sprak zich erover uit. Maar nog altijd werd de koning op munten en postzegels afgebeeld zonder baard.