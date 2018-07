Willem-Alexander en Máxima gaan dit najaar op bezoek bij déze koningin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn uitgenodigd op de thee (met melk) door queen Elizabeth. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist bekend gemaakt.

De koning en koningin hebben de 92-jarige Elizabeth al een paar keer ontmoet, maar dit wordt het eerst officiële staatsbezoek van Willem-Alexander aan het Verenigd Koninkrijk. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal het echtpaar vergezellen tijdens het bezoek aan onze westerburen.

Huwelijk

Willem-Alexander en Máxima waren in 2011 ook aanwezig bij het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Eigenlijk zou prinses Beatrix – toen nog koningin – bij het huwelijk aanwezig moeten zijn, maar omdat het de volgende dag Koninginnedag was, werd het voor haar te druk en ging Willem-Alexander in haar plaats.

Bron & beeld: ANP