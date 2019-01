Waarom Huis ten Bosch extra bijzonder is voor Willem-Alexander en Máxima

Gisteren hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich officieel ingeschreven in hun nieuwe woonplaats Den Haag. Dat betekent dat het koninklijke gezin nu echt is verhuisd naar Huis ten Bosch en dat is extra bijzonder voor onze koning en koningin.

Huis ten Bosch roept namelijk veel herinneringen op bij onze koning omdat hij daar zelf ook opgegroeid is. Toen Beatrix koningin werd, verhuisden Beatrix en Claus met hun zonen van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche naar het paleis in Den Haag. Ook Máxima en de prinsessen kennen de weg in Huis ten Bosch, want Beatrix woonde daar nog tot 2014.

Huwelijksaanzoek

Het paleis is eigenlijk een bijzondere plek voor zowel Willem-Alexander als Máxima. Op de bevroren vijver achter het paleis vroeg Willem-Alexander in 2001 Máxima ten huwelijk tijdens het schaatsen. Huis ten Bosch draagt helaas niet alleen mooie herinneringen met zich mee. Prins Friso overleed hier in de zomer van 2013.

Emotioneel

Afgelopen zomer sprak het koningspaar over de verhuizing met de pers en zei koningin Máxima dat ze zullen moeten wennen aan hun nieuwe huis. “Eikenhorst is echt ons thuis, we hebben al heimwee van tevoren.” De koning noemde het vertrek “emotioneel”, maar hij kijkt terug op “vijftien prachtige jaren”.

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP