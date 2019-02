Het jaarlijkse fotomoment in Lech is altijd een vrolijk gebeuren. Er is altijd wel een lid van het Koninklijk Huis aan het klungelen met ski’s of een verveelde prinses die net binnen het gehoor verzucht dat ze het nu wel heeft gehad met die fotografen.

Dit jaar zijn het niemand minder dan de koning en zijn neefje Claus Casimir die aan het keten zijn. Claus Casimir werpt zich in een snoekduik voor de voeten van oma Beatrix terwijl koning Willem-Alexander er met een jolig hoofd achteraan springt. Dit tot grote lol van de prinsessen. Alleen die arme prinses Beatrix lijkt zich een hoedje te schrikken van de streken van haar (klein)zoon.

Enne… valt het je ook op dat de prinsessen steeds meer op elkaar gaan lijken?

Bron en beeld: ANP.