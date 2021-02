Smelt! Willem-Alexander doet huwelijksaanzoek aan Máxima 20 jaar na dato over

Weet je niet meer wat je moet dragen, nu het ijskoud is? We zochten mode-inspiratie bij Diana Spencer.

Het tragische voorval in augustus 1997 bracht Engeland in collectieve rouw. Toch is ze nog lang niet vergeten. Niet alleen vanwege de eindeloze mooie dingen die ze heeft gedaan, ook over haar stijlspectrum wordt nog volop gesproken. Ze droeg tijdloze outfits die we zonder twijfel ook naar 2021 kunnen kopieëren en items waar ze haar tijd ver mee vooruit was.

Advertentie

Van oversized blazers tot warme truien, van mom jeans tot een joggingpak: de voormalig Princess of Wales draaide haar hand er niet voor om:

Black Sheep-trui

De geweldige ‘Black Sheep’-trui van Warm and Wonderful die Diana in 1981 droeg, met een kanten kraag eronder, is natuurlijk een van de meest iconische Di-outfits.

Homewear

Nog een outfit die prima naar 2021 valt te kopiëren: een joggingpak die ook nog een beetje knap is. Om de lockdown comfortabel mee door te komen.

Tijdloze ruiten

Een tweedelig pak met het blokje dat ieder jaar weer terugkomt. Afgemaakt met een tailleriem om haar figuur te accentueren.

Nog meer ruiten

De checked blazer droeg Lady Di in 1988 en kopieëren wij nu maar al te graag ook naar onze kledingkast.

Grote mantel

(De zwangere) Diana snapte ‘m: sla een grote mantel over je outfit heen, en je hebt het gegarandeerd warm. Kun je nog steeds mee thuiskomen.

Zonnebril

Diana is regelmatig vastgelegd in haar wintersportkleren, want zelfs in een dik skipak wist ze er modieus uit te zien. Deze jaren 80 zonnebril is ook in 2021 weer goed te dragen. Want die zon kan ook in de winter bést fel zijn.

Leren bomberjack

De afgelopen jaren waren we collectief verknocht aan het bomberjack. Prinses Diana wist zelfs een leren variant al in 1993 tijdens een wintersportvakantie in Lech op waarde te schatten.

Spijker op spijker