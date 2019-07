Willem-Alexander en Máxima gezellig tussen de concertgangers bij Bløf

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag gezellig meegedaan met de swingende mensenmenigte bij Bløf. Dat gebeurde tijdens het zomeravondconcert Royal Park Live in de tuin van Paleis Soestdijk.

Het is geen geheim dat het koningspaar van Bløf houdt. Tijdens werkbezoek in Zeeland begin dit jaar danste Máxima al eerder de pan uit tijdens een optreden van de Zeeuwse band. “Een concert van Bløf op de vroege ochtend, wie heeft dat nu?”, zei ze toen lachend na afloop aan Blauw bloed.

‘Welkom thuis’

Ook dit optreden was bijzonder. Niet omdat het vroeg in de ochtend was, maar omdat het dus op Paleis Soestdijk was, waar onder meer prinses Juliana en prins Bernhard woonden. Toen het koningspaar tussen de menigte verscheen, kondigde zanger Paskal Jakobson aan een nummer te zingen voor iemand voor wie dit zijn thuis was. Willem-Alexander zwaaide toen enthousiast naar de heren.

Enthousiaste mensen

Toen de overige bezoekers het koningskoppel in het oog kregen, klonk er applaus en gejoel en stonden er mensen op. Gevolgd natuurlijk door de nodige foto’s van en met de koning en koningin. “Dit vind ik nou echt gaaf… gewoon tussen het ‘volk’, onze koning en koningin bij het Royal Park”, schrijft een Twitteraar.

Familie

Willem-Alexander en Máxima waren overigens niet het enige koninklijke bezoek: ook prins Floris en zijn echtgenote Aimée zaten op de tribune. Floris is een neef van koning Willem-Alexander.

Dit vind ik nou echt gaaf..gewoon tussen het “volk” onze koning en koningin bij het #ROYALPark #Nederland pic.twitter.com/QOm0WepsZ0 — Ton Heijstek (@TonHeijstek1) July 4, 2019

