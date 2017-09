Willem-Alexander en Máxima best geklede koppel ter wereld

Leuk nieuws voor ons koningskoppel.

Koning Willem-Alexander (50) en koningin Máxima (46) behoren tot de best geklede mensen ter wereld. Het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair heeft ons koningspaar in de jaarlijkse lijst gezet van best geklede mensen, bijvoorbeeld samen met het Franse presidentspaar Emmanuel en Brigitte Macron en Barack en Michelle Obama.

Wat ze bijvoorbeeld prachtig vinden aan ons bruidspaar is deze outfit: een marineblauw streeppak in combinatie met een rode stropdas van de koning en een blauwe japon met klokmouwen, een creatie van de Servische ontwerpster Roksanda, van Máxima.

Onze koningin stond vorig jaar ook al in de lijst van best geklede vrouwen, net als in 2014. Maar het is dit jaar wél voor het eerst dat het koninklijke stel er sámen in staat.

Een van de winnende outfits van Willem-Alexander en Máxima:

