Zó hebben Willem-Alexander en Máxima hun nieuwe boot genoemd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima genieten samen met hun kinderen van een welverdiende vakantie in Griekenland. Dit keer maken een ze een mooie tocht op hun spiksplinternieuwe boot.

En wat toevallig: de naam van de boot begint óók al met een ‘A’. Net als de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

Deze zomer heeft de koninklijke familie voor het eerst een tocht gemaakt op hun nieuwe boot. Ze zijn vlakbij het Griekse eiland Mykonos gespot en inmiddels is ook de naam van de luxe motorjacht bekend geworden: Alma.

Speciale naam

Het is nog niet duidelijk hoe Willem-Alexander en Máxima op die naam zijn gekomen, maar er zijn wel wat vermoedens. Zo zouden ze bijvoorbeeld elkaars namen samen hebben gevoegd: Al van Alexander en Ma van Máxima. Daarnaast heeft het woord ‘Alma’ ook een bijzondere betekenis. In het Spaans betekent het ‘ziel’ en in het Latijn ‘koesteren’.

Luxe

De nieuwe jacht van de koning is maar liefst 16 meter lang. Het is blijkbaar een van de grootste en meest luxe modellen van Wajer Yaughts in Heeg. De boot kostte waarschijnlijk zo’n 2 miljoen euro en is voorzien van een elektrisch cabrio dak. Ook heeft het in totaal vier slaapplaatsen, een keuken en een badkamer.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress