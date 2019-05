Willem-Alexander en Máxima laten romantische kant zien in Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kennen elkaar al 20 jaar en zijn – als we de foto’s uit Duitsland mogen geloven – nog steeds erg gek op elkaar.

Onze koning en koningin zijn deze week op werkbezoek in Duitsland en hebben het daar duidelijk goed naar hun zin. Het koningspaar laat zich niet vaak van hun romantische kant zien, maar op de foto’s van het bezoek is te zien dat de twee hand in hand door de straten lopen en samen de grootste lol hebben:

Advertentie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP