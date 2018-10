Willem-Alexander en Máxima maken zich op voor een staatsbezoek aan Londen. Vanavond zullen de twee in Londen aankomen en overnachten in Buckingham Palace in een bijzondere kamer.

Koningin Elizabeth is zo gastvrij om onze koning en koningin niet naar een hotel te sturen, maar ze te laten overnachten op Buckingham Palace. Willem-Alexander en Máxima slapen niet gewoon op zolder, maar hebben de Belgische Suite tot hun beschikking.

Negentiende eeuw

Deze suite ligt aan de achterkant van Buckingham Palace op de benedenverdieping. De suite wordt al een lange tijd gebruikt voor logés van Elizabeth en is sindsdien ook weinig veranderd. De kamer is nog steeds ingericht zoals in de negentiende eeuw, maar dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij wanneer je in een paleis overnacht.

Staatshoofden

Willem-Alexander en Máxima zijn zeker niet de eerste staatshoofden die in deze suite overnachten. Zo sliepen president Obama en zijn vrouw hier ook toen ze op bezoek waren in Engeland. Herinneren we ons de foto’s van George in zijn badjas nog? Wie weet komt de kleine George onze koning en koningin ook wel even gedag zeggen voor hij gaat slapen.

Huwelijksnacht

Deze plek is niet alleen voor buitenlandse staatshoofden bijzonder, maar ook voor de Britse royals zelf. Zo brachten William en Kate hier hun huwelijksnacht door. Een kamer vol geschiedenis, dat is een ding wat zeker is.

Bron: Royalty-online.nl. Beeld: ANP, Getty.