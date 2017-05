Willem-Alexander geeft wéér openhartig interview, ditmaal in Italië

Na het openhartige verjaardagsinterview vorige maand heeft koning Willem-Alexander zich wederom van een persoonlijke kant laten zien.

Deze keer was dat voor de Italiaanse krant La Repubblica. Willem-Alexander gaat binnenkort op staatsbezoek in het Zuid-Europese land en gaf daarom een interview waarin hij opvallend openhartig sprak over – zoals Shownieuws dat noemt – typisch Italiaanse zaken.

La Dolce Vita

Zo sprak voormalig ‘Prins Pils’ over deze oude koosnaam en het ditto leven dat daarbij hoorde. “Ik ben een echte levensgenieter.” Aanvullend daarop kon de Italiaanse krant het niet nalaten onze koning ook te vragen of het klopt dat hij een voorkeur voor blondines heeft. En wonder boven wonder gaf onze koning daar gewoon antwoord op.

Het resultaat? De Italianen zijn gék op onze koning! Dat wordt nog een gezellig staatsbezoek. Benieuwd naar het hele verhaal? Kijk dan de video.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP