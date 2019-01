Wat leuk: Koning Willem-Alexander vliegt team Nikkie Plessen naar Athene

Koning Willem-Alexander heeft het natuurlijk hartstikke druk met zijn baan als staatshoofd, maar zo nu en dan schnabbelt hij ook bij als piloot. En daar was het team van modeontwerpster en actrice Nikkie Plessen getuige van.

Koninklijke piloot

De ex-soapie deelt op Instagram een foto van haar koninklijke piloot. “Wanneer een deel van je team naar Athene reist en Koning Willem-Alexander de piloot is. Toch leuk,” zo schrijft ze in haar stories.

Niet onder eigen naam

Het is overigens niet de eerste keer dat onze Koning wordt gespot in de cockpit van een vliegtuig. Hoewel hij nooit zijn eigen naam gebruikt, vliegt hij al jaren voor de KLM. In een interview met Telegraaf liet de Koning eerder weten dat hij zijn passagiers welkom heet ‘namens de kapitein en bemanning’.

Bron: Instagram. Beeld: ANP