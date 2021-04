Willem-Alexander reageert op overlijden prins Philip: “Onuitwisbare indruk”

En ook in het buitenland wordt er gereageerd op het overlijden van Philip. Het Belgische koningshuis zegt diep bedroefd te zijn. Koning Philippe en koningin Mathilde schrijven: “We willen onze oprechte deelneming betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, de Britse Koninklijke Familie, evenals aan het volk van het Verenigd Koninkrijk.”

De Noorse familie hebben de vlaggen bij het paleis in Oslo halfstok laten hangen, meldt het Noorse hof vrijdag. Koning Harald van Noorwegen laat in een verklaring weten: “Onze gedachten gaan uit naar koningin Elizabeth en de directe familie na het overlijden van prins Philip. Onze condoleances gaan ook uit naar het Britse volk.”

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK

